Pelé fue noticia cerca a los tres títulos mundiales de Argentina

Pelé murió a los 82 años y lo lloran en todo el mundo. Hasta en Argentina, país que siempre tuvo una resistencia al astro brasileño por esa eterna comparación con Diego Armando Maradona, símbolo albiceleste.



Aunque argentinos de la talla de César Luis Menotti, Alfio Basile, Hugo Gatti, entre otros, no dan espacio al debate: Pelé está por encima de todos y luego aparece Maradona como el que reina entre los que no son ‘extraterrestres’.



Y sin saberlo, Pelé y Argentina han estado unidos, pues cada vez que hubo un título mundial para los argentinos, ‘O Rei’ se hizo sentir con noticias fuertes cerca a cada consagración albiceleste.



En 2022 es la más cercana y la más notoria: luego de que el pasado 18 de diciembre Argentina ganara la Copa Mundial de Qatar 2022, superando a Francia por penaltis en la gran final, y viendo cómo se consagró Lionel Messi; ahora aparece la triste noticia de la muerte de Pelé, 11 días después de la alegría argentina.



Sin embargo, con los otros dos títulos argentinos sucedió algo similar: el primer campeonato mundial de Argentina fue en 1978, en una Copa del Mundo que se organizó en territorio argentino y en el que brillaron jugadores como Ubaldo Fillol, Osvaldo Ardiles o Mario Alberto Kempes.



Meses antes, Pelé había dado una noticia muy grande: el 1 de octubre de 1977 se retiró del fútbol, en un amistoso jugado entre el Cosmos de New York y el Santos de Brasil, los dos únicos clubes en los que jugó.



Sin embargo, la noticia que muchos no recuerdan se dio en 1986, año en que Maradona llevó al segundo título a Argentina en la Copa del Mundo que se celebró en México.



Algunos dicen que para empañar a Diego, otros aseguran que fue un gesto como crítica para el técnico Telé Santana; lo cierto es que Pelé se ofreció para jugar aquel Mundial de 1986 a pesar de llevar varios años en el retiro, y de tener 45 años.



Faltaba poco para el comienzo del Mundial y el plantel de Brasil no estaba completo debido a las lesiones de algunos jugadores. Fue así que Pelé aseguró que si lo dejaban ponerse a tono físicamente, tenía fútbol para mostrar en México a su avanzada edad.



El técnico Telé Santana no aceptó la insólita propuesta de Pelé. Tras el episodio, el rey del fútbol acabó como comentarista de lujo del canal Bandeirantes en aquella Copa del Mundo.