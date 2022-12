¿Era Pelé hincha de Santos? Dos equipos disputan el corazón de ‘O Rei’

Pelé falleció como el futbolista más importante de la historia y el símbolo del balompié brasileño. Fue con el Santos en el que Edson Arantes do Nascimento que brilló para luego ser visto en los Mundiales con la selección brasileña.



Sin embargo, los hinchas del ‘peixe’ lamentan que Pelé, siendo el máximo ídolo de su club, no fuera hinchas del Santos. Su corazón pertenecía a otro equipo.



Pelé confesó que era hincha de Vasco da Gama, equipo de Río de Janeiro. En charla con el canal ‘Pilhado’ en Youtube, el ex futbolista aseguró su amor por Vasco.



“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama). Me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”.



Además, en otra entrevista recordó que su carrera “empezó prácticamente con la camiseta de Vasco. Hubo un acuerdo en 1957, aquí en el Maracaná, jugamos 10 partidos, y yo jugué con la camiseta del Vasco y salimos campeones de ese torneo. Fue el equipo que me abrió las puertas de la selección brasileña”.



Sin embargo, uno de los mejores amigos de la infancia de Pelé contó que Edson Arantes do Nascimento era hincha del Corinthians en silencio.



En su niñez (entre 1940 y 1950), Brasil fue testigo de un gran momento de Corinthians: el club fue subcampeón estatal en 1945, 46 y 47, pero volvió a conquistar el título en 1951 y 1952. En 1954, Corinthians salió campeón en Sao Paulo; así, su amigo Raul Marçal da Silva le dijo a ‘globoesporte’, en 2010, que él y Pelé festejaron con emoción.



“Salíamos de un partido del Noroeste cuando alguien gritó que el Corinthians había sido campeón. Salimos saltando por la calle, festejando”, recordó Raúl.



Pelé fue el verdugo del Corinthians durante su carrera de futbolista: le marcó 51 goles en 50 partidos y fue el responsable de la supremacía del Santos en ese clásico durante 11 años.



“Prefería no hablar de ello. A Pelé nunca le gustó que alguien dijera que era del Corinthians”, comentó en otra ocasión Aniel Chaves, excompañero suyo en el Bauru Atlético Clube.