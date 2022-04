El técnico imposible para la Selección Colombia: ¿pifia o trampa?

La Selección Colombia se quedó sin Mundial al fracasar en las Eliminatorias Sudamericanas. Y ya sin aspiraciones de jugar la Copa Mundo de la FIFA Catar 2022, la incógnita que ahora ronda en el país es quién será el nuevo entrenador de la Tricolor para el proceso 2022-2026.



Reinaldo Rueda asumió en medio de la clasificatoria a Catar, ante la salida de Carlos Queiroz; pero al no cumplir el objetivo de la clasificación, el entrenador colombiano tampoco seguirá en el cargo.



Así, hay muchas versiones de prensa, nombres de extranjeros y algunos nacionales, propuestas, ideas y supuesta información filtrada.



Lo cierto es que hasta ahora, la Federación Colombiana no se ha manifestado y no se conoce si ya están buscando entrenador o se tomarán el tiempo necesario para designar al nuevo seleccionador.



Y en los espacios deportivos, en radio y televisión, también se ha abierto espacio a la polémica sobre el que debería ser el nuevo entrenador de Colombia. Especialistas e hinchas han opinado y han propuesto posibles técnicos.



En medio de esa lluvia de sugerencias y opiniones, una causó sensación en redes sociales. En el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, un hincha envió un correo para que fuera leído por los presentadores, César Augusto Londoño y Óscar Rentería, pero sobresalió el nombre que propuso para dirigir a la Selección.



“A Andrés Isaza le gusta el técnico Alejandro Sabella para la Selección”, leyó Rentería y pasó de largo al tener una gran cantidad de mensajes para leer al aire, en el programa del lunes 4 de abril.



Ninguno de los dos comentaristas hizo comentario respecto a la opinión del oyente. Sin embargo, en redes sociales hicieron la salvedad: Sabella falleció el 8 de diciembre de 2020, a los 66 años.



La pregunta es si el correo fue una pifia de un aficionado que no estaba bien informado, o era una trampa para hacer caer a los periodistas en su programa.