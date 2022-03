Pecados capitales

Es tan gordo el pliego de cargos que ni se puede ver la cara del juez. El acusado no alza la mirada. No necesita que le lean la lista de sus pecados, los conoce bien. Sabe que, aunque muchas veces no recibió lo que merecía y otras tantas obtuvo aquello de lo que no era digo, esta vez no podrá escapar de la justicia. El fútbol colombiano está condenado.







Se le acusa de avaricia. De perseguir el dinero como un perro que olfatea un pedazo de carne y va hasta él sin importar las huellas y los daños que deje a su paso. Parece que hace rato el fútbol dejó de ser prioridad para aquellos que se sientan en las sillas más grandes de las oficinas de La Castellana. Bien podrían cambiarle el nombre: ´Federación Colombiana de cualquier cosa’, porque de Fútbol pocón pocón.



Y no se trata solo del vuelo perdido a Catar que al fin y al cabo sí les interesaba porque son varios millones de dólares los que dejan de entrar a las cuentas bancarias de la FCF. Es por la estructura entera del fútbol en nuestro país: clubes haciendo el oso en torneos internacionales, selecciones juveniles alejándose de los puestos de élite en los que alguna vez estuvieron y un torneo local mediocre alimentado por la presencia de personajes que lo han ‘encadenado’ y desangrado durante muchos años. Mientras tanto, los mismos dirigentes que pagaron una multa por corrupción (reventa de boletas) con dineros destinados al ´fomento para el desarrollo’ del fútbol en el país, se apoltronan en sus asientos de primera clase para ver en HD la trágica escena.



Se le acusa de soberbia. Mirar por encima del hombro es quizá una de las poses más naturales del colombiano. Hasta hace muy poco, por ejemplo, aquí se hablaba del fútbol ecuatoriano con un insoportable tono de desprecio que hoy regresa como un boomerang en forma de resultados para darle una cachetada a ese orgullo vano. De los últimos doce campeonatos en los que han coincidido estos dos países (clubes y selecciones juveniles), Ecuador superó en once la instancia alcanzada por Colombia. En este cuatrienio allá fueron campeones de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores Sub-20 y de Sudamericano Sub-20; semifinalistas de Copa Libertadores y terceros en un Mundial Sub-20. Aquí…hay salud.



Se le acusa de lujuria. Desenfreno, en este caso verbal. Las conferencias de Reinaldo Rueda terminaron retratando sus confusiones y contradicciones. Desde un ‘500%’ que no aplicó casi nunca en sus convocatorias hasta el "De junio a noviembre pasamos del séptimo al cuarto” para abrir un paraguas ante la lluvia de criticas por el pobrísimo juego de su equipo.



Se le acusa de pereza. Ya en la cancha, uno de los argumentos que mejor explica la ausencia de Colombia en la próxima Copa del Mundo es la flojera, de ambos lados de la línea, con la que se asumieron algunos partidos. Un entrenador que nunca quiso hacer nada distinto a pesar de las claras evidencias sobre las fallas de su plan y unos jugadores con falta de determinación para rebelarse ante las situaciones que traían los encuentros (Uruguay,



Ecuador y Argentina, por ejemplo); para zafarse del plan cobarde de su técnico que calculó una clasificación a punta de empates.



Se le acusa de gula. Es cierto que en un capitulo largo de las eliminatorias el equipo de Reinaldo Rueda tuvo un montón de problemas para generar fútbol y para darle mejores alternativas a sus atacantes, en gran medida por culpa del técnico que fue tragado por sus propios miedos. Sin embargo, las que tuvieron, sobre todo en Barranquilla, se las comieron toditas.



Se le acusa de ira. El tráiler de esta película bien podría arrancar con los madrazos de James Rodríguez al entrar al camerino en el estadio Metropolitano después de la derrota ante Perú: “Nos van a pitar ahora, la p… que los parió” y luego “desagradecidos de mierda”. Esa imagen de un ídolo airado y desconfigurado, cosechando lo que ha sembrado en los años recientes, incapaz de ser el caudillo que demandaba esa selección a la que en algún momento le dio tantas cosas.



Se le acusa de envidia. Y es que James fue protagonista principal en esta historia. Que sacara un comunicado diciendo que no estaba lesionado y podía estar en Copa América, vale. Si mi jefe dice que no me llama a trabajar porque estoy enfermo y no lo estoy, lo digo. Tiene ese derecho y lo usó. Sin embargo, el Instagram Live con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga ad portas de ese torneo sobraba. Dijo ese día que le estaba haciendo fuerza a sus compañeros, pero demostró todo lo contrario.



No hubo absolución, ojalá haya expiación. Qué esta dolorosa condena de volver a ver el Mundial haciendo fuerza por otros, sirva para limpiar muchos de estos pecados y para empezar al fin a regenerar el fútbol colombiano desde su alma misma.