Enigmática respuesta de Pauleth a Guarín: ¿sigue firme plan de boda?

Fredy Guarín sorprendió con un mensaje conmovedor, no solo por lo que dice sino por la imagen con la que lo acompaña, cubierto de lágrimas y confesando vicios y pecados.

El ex futbolista abrió su corazón y dijo que no le interesaba hacerse tendencia sino ayudar, con un mensaje de fe en Dios, a quienes pudieran estar necesitándolo.



"Hoy quiero mostrarme así tal cual soy. A corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto, son las de un hombre vicios, errores, pecados, y muchas cosas más", escribió, entre otras cosas, el ex futbolista.



Muchos seguidores alabaron su decisión de compartir el mensaje, pero la respuesta que más se esperaba era la de su prometida, Pauleth Pastrana. Y ella no dudó

Mensaje Pauleth Pastrana Foto: Tomado de Instagram @paulethpastrana

Por supuesto, decenas de sus seguidores le pidieron que explicara si la crisis de Guarín tenía que ver con un posible rompimiento con ella, ante lo cual afirmó: "Amor somos humanos y afortunadamente no somos perfectos , reconocer nuestros errores es una de las cosas más difíciles y más reconfortantes .Admiro tu valentía , Estoy tan orgullosa de ti , quien pone todo en las manos de DIOS, verá la mano de DIOS en todo. Hoy lloro de alegría Gracias , Gracias , Gracias , ¡los tiempos de el son Perfectos!"



Evidentemente al referirse en esos cariñosos términos a Guarín, da la sensación de haber estado siempre al tanto de la situación y de seguir adelante con los planes de boda, que ambos confirmaron hace unos meses en sus redes.



Eso sí, los internautas no dejaron escapar el detalle del último mensaje de ella con su pareja, el cual data de hace dos meses: