Exjugador inglés pide perdón a Harry Maguire: curioso arrepentimiento

En el fútbol inglés, han dudado mucho por la pareja de centrales de la Selección Inglaterra. Y es que hay muchos que no soportan a Harry Maguire, defensor polémico, y esos mismos tampoco entienden por qué sigue estando en las convocatorias de Gareth Southgate, ni tampoco el por qué es capitán del Manchester United, una decisión que el mismo Cristiano Ronaldo ha discutido en varias ocasiones.

Hace tres años, en 2019, Harry Maguire pasó del Leicester City a uno de los clubes más grandes del mundo como lo es el Manchester United. Los ‘Red Devils’ se enloquecieron en el mercado fichando al defensor central por un valor equivalente a los 90 millones. Paul Merson, exjugador del fútbol calificó esta suma más que “ridícula” y un poco exagerada.



Con el pasar de las temporadas, Harry Maguire también tuvo la confianza de los directores técnicos, al igual que de Gareth Southgate. Sin embargo, también ha sido foco de críticas en varios momentos. Tanto así que con la llegada de Erik ten Hag al banquillo del Manchester United, el neerlandés lo ha dejado en el banquillo de suplentes incorporando a Raphael Varane, quien tuvo un año muy discutido en Inglaterra.



Paul Merson se arrepintió de lo dicho hace tres años, pues contó cuál es su anhelo en este Mundial, algo que tomó por sorpresa al país inglés por las críticas que le tiraba anteriormente, “no quiero tener tazón en este asunto. Quiero que Inglaterra gane el Mundial con un gol de Harry Maguire”. No solo expresó estas palabras de arrepentimiento y apoyo al zaguero, sino que también llamó al jugador.



Al llamarlo, Harry Maguire recibió la llamada sorpresiva y realmente no entendía absolutamente nada de por qué el mensaje. Paul Merson llamó primero a Brendan Rodgers para que le pasara el contacto del zaguero, y luego lo contactó. Harry no se la creía, “pensaba que estaba bromeando. Está pasando por un momento difícil, jugando en la izquierda siendo diestro”, mencionó Merson sobre lo curioso que fue para Maguire.