Leyenda alemana arremetió contra Neymar: ‘Es un embustero’

Paul Breitner, campeón del mundo con Alemania en 1974 y reconocido por su paso en Bayern Múnich y Real Madrid ha arremetido duramente contra los jugadores que han elegido Arabia Saudita como su destino para seguir su carrera.



El exjugador, conocido por dejar las cosas claras siempre, dio su opinión y se enfocó sobre todo en Neymar quiere recientemente recaló en el Al Hilal por una millonada.



De hecho, al jugador brasileño fue el que más criticó y lo tildo de germen embustero: “Gracias, queridos saudíes, por comprar al señor Neymar, uno de los futbolistas más malos bajo el sol en los últimos años. Uno de los futbolistas más grandes que sólo hace teatro, que sólo pretende marcar territorio. Pésimo.”, señaló Breitner en la cadena alemana BR.

Y agregó: “Es un germen de lo más embustero. He de decir: muchas gracias por no tener que aguantarle más”.



Por su parte, al ser preguntado por otros jugadores como Cristiano, Karim Benzema y Sadio Mané que también se fueron para Arabia, Breitner también fue claro: “¿Y de qué les sirve tanto dinero allí?”



Adicionalmente, el alemán cree que el fútbol árabe no tendrá futuro a largo plazo si siguen con este estilo de transferencias.