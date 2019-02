Papá preocupado: Patrick Kluivert sin palabras para el DT de su hijo

La leyenda del fútbol holandés fue visto en el encuentro de Roma contra Bolonia, en el que su hijo jugó luego de un mes de estar en el banco de suplentes. Ante esta situación el exdelantero hizo unas declaraciones frente al tema de su hijo.

En el partido en el que Justin Kluivert partió como titular, luego de más de un mes sin ver acción debido a que es suplente en Roma, su padre. Patrick Kluivert asistió al partido y dio declaraciones a su salida del estadio Olímpico.



"Jugó un buen partido, pero aún es joven. Él debe tener un poco de paciencia ", comentó al ser preguntado por el partido de su hijo. Al ser cuestionado por el momento el cual vive su primogénito, respondió: "El entrenador trabaja todos los días con Justin, él conoce sus cualidades. Le gustaría jugar todos los partidos, pero debe trabajar para mantenerse en el once titular".



Lo que sorprendió y expuso su sentimiento como padre que confía ciegamente en las cualidades de su hijo, fue al ser preguntado sobre si el actual director técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, era el adecuado para Justin, respondió: "¿Di Francesco es el entrenador adecuado para Justin? No quiero responder a esta pregunta"



Por el momento, Justin Kluivert no ha visto acción en gran cantidad de partidos, por lo que su traspaso a Roma no ha sido del todo bueno para su futuro en el fútbol.