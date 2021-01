Delicada denuncia: ¿por qué amenazan de muerte a familiar de James?

Una de las influencias más importantes en la exitosa carrera de James Rodríguez es su padrastro, Juan Carlos Restrepo, uno de los primeros que creyó en su talento y enfocó de la manera correcta su carrera desde la infancia.

Restrepo ha querido seguir una carrera también en el fútbol, en su rol de directivo, y por eso hace cinco años adquirió la ficha del Real Sincelejo, equipo que no ha podido estrenarse en la Primera B y que llevó el caso a la justicia.



El Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón a Restrepo y ordenó la afiliación del club a la segunda división y la garantía de su "participación en los torneos y competencias a que tenga derecho".



Al parecer esa sería la razón por la cual el padrastro de James ha recibido amenazas de muerte, según denunció en Blu Radio.



"En este tiempo me han mandado a mi casa cosas de los muertos, sufragios es que se llaman, para que deje ese tema de Sincelejo quieto; pero eso no me va a amedrentar, voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo Restrepo.



La situación no ha provocado ninguna manifestación de parte de la Dimayor, que resolver la situación y decidir la participación del Real Sincelejo. "A ellos les digo que sean razonables. Con respeto, parece que el doctor Jaramillo (Fernando) no leyó la sentencia. Hablando con abogados, me han dicho que en Dimayor tienen la solución fácil, aunque el problema es cada vez más grande", comentó Restrepo.



La situación sigue en un limbo que ya cumple varios años y que, infortunadamente, ya iría en inaceptables amenazas contra la integridad del directivo.