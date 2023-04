¿Pablo Escobar compró la Copa Libertadores de Nacional en 1989?

El título de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 1989 siempre tendrá todo el reconocimiento del fútbol sudamericano y mundial por ser un proceso que trascendió a la Selección Colombia en el Mundial de 1990, ambos de la mano del técnico Francisco Maturana.



René Higuita, Andrés Escobar, Luis Fernando Herrera, Leonel Álvarez, Alexis García y Albeiro Usuriaga, fueron la columna de aquel título verdolaga, el primero de un equipo colombiano en la historia de la Libertadores; así como sirvieron de base de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas y el repechaje para volver a una Copa del Mundo luego de 28 años.



Sin embargo, los testimonios de jugadores rivales, de árbitros, y hasta de narcotraficantes, le ponen un manto negro y polémico al gran logro deportivo de Nacional, pues lo relacionan con la influencia de Pablo Escobar, el narco más famoso de la historia.



Amenazas, fuertes sumas de dinero, presiones, y muchas otras historias, se han revelado a lo largo de estos 34 años en torno a la ambición de Pablo Escobar para que Nacional diera ese salto internacional.



Ahora hay una nueva revelación, pues en los últimos días habló Nicolás Escobar, sobrino de Pablo e hijo mayor de Roberto Escobar, alias ‘El Osito’, quienes crearon el Cartel de Medellín, que funcionó, delinquió y cometió actos terroristas entre 1980 y 1993.



El familiar de Pablo respondió a la gran pregunta: ¿Escobar compró el título de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 1989?



El sobrino mayor de alias ‘El Patrón’, hizo una confesión en el programa ‘Del Humor y Otros Demonios’ que se transmite en YouTube. Allí abordó el tema y dijo: “Negativo, no se le puede quitar el mérito a los futbolistas”.



Luego de negar el mito, señaló que “lo que sí se hizo fue que se colocó una canasta con una gruesa suma de dinero, que era compartida entre todo el grupo (equipo), incluyendo a kinesiólogos, la gente que se encargaba de hacer todo el proceso con ellos, y se repartió en cantidades iguales para cada uno”.



“Yo creo que los unió, lo que hizo fue aunar fuerzas, para que entre todos fueran capaces de hacer lo que no pudo el América de Cali, que tuvo dos oportunidades de llegar a la final pero no fue campeón”, puntualizó uno de los familiares de Escobar Gaviria.