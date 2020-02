¿Pablo Armero vuelve por sus fueros? Detenido por presunta embriaguez

Pablo Estífer Armero ha vuelto a ser noticia en Cali durante las últimas horas, y no precisamente por alguna razón deportiva.

El futbolista, de 33 años, quien jugó su último partido oficial en julio de 2019 con el Guaraní de Brasil, fue detenido este fin de semana en un control policial, en aparente estado de embriaguez mientras conducía su vehículo.

#QuéPajóVe Pablo Armero fue detenido por las autoridades cuando hizo caso omiso a un pare de las autoridades de tránsito.



Al parecer se encontraba manejando en estado de embriaguez y se negaba a realizar la prueba de alcoholemia. pic.twitter.com/M79dNU8UjC — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) February 23, 2020



William Bermúdez Devia, subcomandante de Tránsito, en diálogo con FUTBOLRED, indicó que “inicialmente se fuga de un puesto de control en el cual se le hizo la señal de pare para detener la marcha, él se fuga y luego es capturado por la Policía y llevado a una Inspección, se negó a hacer la prueba de alcohol, que es una obligación de todos como conductores. No sabemos por qué se fugó”.



Sobre la decisión tomada por la dependencia, Bermúdez agregó que “se le inmovilizó el vehículo y estamos esperando que él se presente a audiencia pública y determinar cuál será el tipo de sanción para él”.



La diligencia legal se tardó tres horas, según los guardas de tránsito que prestaban servicio en esa zona del sur de la ciudad, el futbolista fue advertido realizando maniobras peligrosas en la subida a La Vorágine, y según testigos, varios ciclistas que iban para el río Pance tuvieron que hacerle el quite.



Pese a que se espera que surtan los términos, cuando un conductor se niega, la Ley ordena el máximo de sanción, que en este momento es de $35 millones, y podría quedar sin licencia de forma definitiva. Sin embargo, todo depende la audiencia pública, que Armero debe solicitar. Si hubiera accedido a hacerse la prueba, la multa podría haber estado alrededor de $12 millones.



Lamentablemente no es el primero que protagoniza el mundialista en 2014 con la Selección Colombia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces