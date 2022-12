Vieja gloria del Junior sigue ganando títulos: se graduó de bachiller

Uno de los nombres importantes en el fútbol colombiano es sin duda el volante de creación, Oswaldo el ‘Nene’ Mackenzie. El mediocampista que jugó en el Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Real Cartagena, América de Cali, Deportes Quindío, entre otros le dio muchas alegrías al balompié local. Se ganó los elogios del mundo con apodos como ‘La Zurda Mágica’, pero el que más pegó fue el ‘Nene’.

Sin duda alguna, Oswaldo Mackenzie dejó grandes semblantes en el Junior de Barranquilla cuando comenzó en tierras atlanticenses iniciando su carrera deportiva en 1990. Duró dos años antes de ir a Real Cartagena y pasar por otros clubes. Mackenzie fue una de las figuras del conjunto barranquillero. Acumuló experiencia en otros clubes de Colombia y compartió con históricos futbolistas como Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, Iván René el ‘Bombardero’ Valenciano y Víctor Danilo Pacheco.



Oswaldo Mackenzie marcó goles importantes y, además, le dio una alegría inmensa a Junior de Barranquilla con una anotación agónica en 1993. En Atlético Nacional también le dio otro campeonato. Para un jugador no es para nada fácil estudiar al mismo tiempo que cumplir el sueño de ser futbolista y deportista de alto rendimiento. Es lo que sucedió con Mackenzie que no pudo culminar su bachillerato en el Colegio Francisco José de Caldas.



Tuvieron que pasar 49 años para que Oswaldo Mackenzie pudiera volver a los libros y a los estudios para volver a ganar un título. No en la cancha, pero sí en las aulas de clase. El volante ex Junior y Atlético Nacional, entre otros, consiguió tal vez uno de los más importantes en su colegio. En Soledad, Atlántico, tuvo que esperar un largo rato para graduarse como bachiller.



A sus 49 años, cuál será el paso por seguir. Pues Oswaldo Mackenzie sigue jugando al fútbol, pero con el título de bachiller, probablemente no querrá abandonar los estudios y pensaría en una carrera profesional. Su familia está ligada al deporte también. En las últimas semanas, se vieron las imágenes de él en su graduación recibiendo el título.