Periodista armó polémica en Colombia al dudar de posible violación

El periodista Óscar Rentería de Caracol Radio, armó polémica en Colombia tras delicadas declaraciones sobre la versión de una mujer que acusó al futbolista del PSG, Achraf Hakimi, quien fue acusado por presunta violación.

Hace unos días la joven denunciante dijo que el defensor marroquí la contactó a través de redes sociales a mediados del mes de enero y luego la invitó a su residencia ubicada en los alrededores de París.



De acuerdo con el diario Le Parisien, la estrella del París Saint Germain se habría sobrepasado con ella y la empezó a tocar por todas las partes íntimas de su cuerpo, entre ellas sus genitales y senos y al ver eso, la mujer puso resistencia y de inmediato pidió ayuda a una amiga para salir del lugar donde estaba ubicada con el futbolista.



Tras estas fuertes declaraciones, el periodista de Caracol Radio, Óscar Rentería, opinó en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, donde dijo que “una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”.



De inmediato hubo mujeres que protestaron sus declaraciones y donde lo tildaron de “machista e irrespetuoso” y culpó al jugador Achraf Hakimi por sus malos actos con aquella mujer.



Luego de este reclamo de la oyente, Rentería volvió a atacar y se sostuvo en su idea de que la joven que acudió al apartamento sabía exactamente lo que iba a pasar y que no servían los reclamos.

“Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, dijo Rentería.



Igualmente, el reconocido periodista deportivo continuó con sus polémicas declaraciones y dijo no creerle a la denunciante.



“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, finalizó.