Quintabani explotó contra periodista por hacer ‘preguntas estúpidas’

No para la tensión en el Deportes Quindío y su entorno. Si el problema no es con la afición, puede ser con la prensa, como le pasó este lunes al técnico Óscar Héctor Quintabani, quien se molestó por una pregunta y tuvo un fuerte cruce con el periodista que lo abordó.



Deportes Quindío acababa de perder su partido contra Orsomarso (0-1), por la fecha 14 del Torneo BetPlay, que lo compromete en el objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales.



La introducción del periodista ya empezó a disgustar a Quintabani: “hoy podemos ver cómo hace un tiempo el Deportes Quindío tenía jugadores quindianos, pero vemos que se le cierran la puerta a los jugadores de la tierra, también a los hinchas en el Estadio Centenario, los aficionados están lejos de los jugadores, no hay conectividad con el cuerpo técnico, no hay cercanía de ninguna clase con lo que tiene que ver con el Deportes Quindío. Hoy el hincha pide la renuncia suya”.



Luego, el reportero preguntó: “¿qué decirle a los pocos hinchas que ya prenden un radio, a los que prenden el televisor para ver los partidos, qué decirle a ese hincha que ya dice que no es capaz de más?”.



Quintabani, enojado porque para él eso no fue una pregunta si no una “información emotiva”, reaccionó y replicó: “yo no tengo respuesta para preguntas estúpidas”.



Luego el periodista le dijo: “Lástima ‘profe’ que piense que es estúpido lo que piensa el hincha”. El DT le respondió: “No, vos”.



“El hincha es lo más lindo que tenemos”, dijo Quintabani, y el periodista contrapunteó: “Usted lo acabó de tratar como estúpido”.



Quintabani finalizó: “Vuelvo y digo, no tengo respuestas para preguntas estúpidas”, a lo que el periodista le agradeció: “Gracias por su respuesta estúpida ‘profe’”.