Sin tapujos: Óscar Córdoba reveló sus tratamientos estéticos

La imagen no es una preocupación exclusiva de artistas. Con los años se vuelve también un asunto que resuelven futbolistas y ex futbolistas.

Así lo reveló Óscar Córdoba en charla con La Red de Caracol Televisión, en la que reveló que ahora, a sus 53 años de edad, ha empezado a darle importancia al cuidado personal.



“Yo creo que la vanidad hace parte del complejo, cuando ya ve que los años están pasando y antes había cabello por aquí uno dice, ‘no hombre’ y si existe la posibilidad, existe la ciencia, existe la técnica”, aseguró.



Fue así como se sometió a un tratamiento de implante capilar: “En la cancha yo las tapaba todas, pero un día dije, no quiero seguir tapando mi caída de cabello”, afirmó en un video publicado por DHI.



El ex portero bromeó con la situación: “se fue dando la pérdida de cabello, al principio uno ve que ‘uy quedé como Daddy Yankee porque queda bien tupidito”, pero luego quedó muy feliz con los resultados.



Córdoba no descartó realizarse cirugías estéticas: “¿Y por qué no? A mí no me da pena, hice tantos ridículos en la cancha con los goles que me comí. Está el Radiesse, que es el que ayuda a que la piel se vea más fresca, el ácido hialurónico... Conozco todos los términos, pero no he llegado a la inyectomía”, explicó.