Once Caldas con más problemas: denuncian amenazas del presidente

Once Caldas perdió este sábado su invicto de local en la Liga BetPlay II-2022, al caer 0-1 con Jaguares de Córdoba en partido de la fecha 15. La derrota en el estadio Palogrande lo dejó afuera de los ocho primeros de la tabla de posiciones, y los aficionados ya muestran molestia y preocupación por la campaña en el segundo semestre del año.



El blanco tiene 5 partidos ganados, 7 empatados y 3 perdidos; con 22 puntos sumados, su rendimiento es del 48,8%, lo que lo deja en deuda ante su gente.



Sin embargo, el presidente del club, Tulio Mario Castrillón parece que ve enemigos en la prensa, y se aleja de los inconvenientes deportivos que lo tienen penando en el objetivo de clasificar a los cuadrangulares.



Según denuncias del periodista Cristian Hernández, del grupo periodístico ‘Las Voces del Fútbol’, de RCN Radio, el dirigente del Once Caldas los habría amenazado y hostigado.



Castrillón habría bajado de su palco en el Palogrande para abordar al comunicador al final de la rueda de prensa del partido, para encararlo y, a los gritos, amenazarlo con meterlo a la cárcel a él y a sus compañeros del grupo radial.



@josuejaramilloo hoy Tulio Mario Castrillón se le acercó al periodista Cristian Hernandez y enojado y a los gritos lo amenazó con meter en la cárcel a su grupo deportivo y les adviritió que la Fiscalía ya va por ellos... no nos merecemos estos directivos — Marino Acosta (@maracosst) October 2, 2022

“Seguramente (Castrillón) iba camino al camerino y cuando me vio, me señaló y me dijo que si ya nos habían llamado de la Fiscalía. Le dije que no y me respondió que nos iban a llamar, porque hay una demanda penal contra nosotros (grupo periodístico), que por lo que decimos en los programitas. Incluso, agregó que hay una orden de captura contra dos personas. Me dijo que éramos unos incitadores”, le contó Hernández al diario ‘La Patria’.



Al presidente del Once Caldas no le importó la presencia de otros periodistas y hasta del jugador Guillermo Celis. La idea era confrontar al periodista que hacía parte del grupo periodístico, pues le molestan ciertos comentarios que han emitido en su programa y transmisiones de fútbol.



“Al parecer, una de las incomodidades de Castrillón con el grupo periodístico, según Cristian Hernández, es porque su director, Robinson Echeverry, lo ha calificado como el ‘peor presidente del Once Caldas en toda su historia’”, contó el diario de Manizales.