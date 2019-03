La curiosa razón por la que Solskjaer no vive en su casa en Inglaterra

Manchester United y Liverpool, son de los equipos más grandes de Inglaterra, su rivalidad siempre es de reconocer, ahora el técnico de los red devils y el central holandés de los de Anfield suman un caso más a este duelo.

Esta rivalidad no se da por algo que tenga que ver con fútbol, solo es la situación que vive Ole Gunnar Solskjaer actual técnico de Manchester con respecto a su casa en la zona de Chesire. Resulta que, Virgil Van Dijk, uno de los defensas más caros de la historia, en el momento de su traspaso de Southampton a Liverpool, en diciembre de 2017, decidió alquilar la lujosa mansión del noruego, quien en ese momento no vivía en Inglaterra.



Por situaciones de la vida, Solskjaer ahora está en Inglaterra y no puede disfrutar de su casa debido a que un jugador de su máximo rival vive en ella. Por esta razón el noruego vive en The Lowry Hotel, un lujoso complejo en el que también vivió Jose Mourinho.



De todo se imaginaba el técnico de Manchester, menos que en cuestión de un año el jugador que le paga la renta sea uno de los defensores más duros del mundo y sobre todo que juegue en un equipo rival.