Publicidad en su máximo nivel: club chileno juega con curiosa camiseta

NO SERÁ MUCHO... Está bien, la publicidad es necesaria, pero la camiseta de #OHiggins sumó a #mcdonalds🍟 y puso números de #papasfritas!!!! No se ven, no se entienden y no aportan al espectáculo en la identificación de los jugadores, un desastre.... #FutbolChileno #Chile pic.twitter.com/sJdJdU4VDa