Teófilo se juega su partido: alucinante nuevo look para Cali vs Boca

Para Teófilo Gutiérrez no es un partido más el que disputará este martes (7:30 p.m.) con Deportivo Cali, nada menos que contra Boca Juniors de Argentina, por el grupo E de la Copa Libertadores.

El delantero es una especie de 'enemigo público' para los hinchas xeneizes, que recuerdan el pasado de Teo n River Plate y sus muchas provocaciones antes de cada clásico.



Tal vez por eso el barranquillero eligió este encuentro en particular para estrenar look y sorprender a propios y extraños, en un partido que acapara la atención continental.



Teo se animó a una rara mezcla de azul y verde, imagen que compartieron testigos en la peluquería donde se hizo este nuevo retoque. ¿Usted se atrevería a tanto?



Así es el look de una de las piezas claves de Dudamel para sorprender a Boca Juniors: