Si a ella le gusta es suficiente: sorprendente look de Arturo Vidal

El chileno Arturo Vidal no hace cuentas milagrosas para ir a Catar 2022 y solo mira hacia arriba en la tabla de posiciones de la Serie A, que dice que su Inter de Milán está a solo dos puntos del AC Milan, rival de patio.

Si se permite alguna distracción será su novia colombiana, la bella Sonia Isaza, o un sorpresivo cambio de look, como ha hecho ahora.



El recio futbolista se ha animado a un cambio extremo, que a muchos ha dejado sin palabras. La famosa cresta ha desaparecido y ahora el rubio es su tono:

Antes de animarse a ese tono que él llama 'platinado', se probó un morado que no tuvo mucha acogida en sus redes.



"Uf qué bebé, TE AMO", le escribió su novia, lo que ya es un primer aval. Su amigo James Rodríguez, quien ahora luce un pelo rosado, también le dio Like. El cambio lo motiva. Hay que ver si no será el único próximamente.