Tomado de Instagram @nicolemcphersn

Por estos días la MLS no tiene acción y además en la Selección de México no hay noticia de un regreso de Javier 'Chicharito' Hernández. Pero no significa que se aburra en LA: ella es su novia nueva, Nicole McPherson, quien tiene 21,4 millones de seguidores en Instagram, un hijo y una encantadora familia ecuatoriana. ¡Hasta le habla en español!