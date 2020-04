El torneo que reúne a James, Maluma, Residente, Dybala y a muchos más

Paulo Dybala tomó la vocería y creó un torneo virtual de fútbol al que él llamó la ‘Champlay'. En ella participarán dos colombianos: James Rodríguez y Maluma.

El torneo es organizado por Paulo Dybala y el tenista Diego Schwartzman y participarán 16 personas entre figuras del deporte, la música y la televisión. Como ha sido habitual en diferentes partes del mundo, será un torneo de Fifa 20 en Play Station 4.

El objetivo de este campeonato es recolectar fondos en beneficio de la cruz roja de ese país mientras que los espectadores se divierten viendo jugar a estas estrellas.

Los participantes

Habrá dos zonas: la europea y la suramericana. En la Europea estarán Paulo Dybala Sergio ‘Kun’ Agüero, James Rodríguez, Facundo Campazzo (basquetbolista), Dominic Thiem (tenista), Mariano Di Vaio (modelo), Leandro Paredes y Javier ‘Chicharito’ Hernández.



Mientras que en la suramericana estarán Schwartzman Eduardo ‘Toto’ Salvio, Filipe Luis, ‘Pico’ Mónaco (extenista), René ‘Residente’ Pérez, ‘Chino’ Darín (actor), Paulo Londra (cantante) y Maluma (cantante).

Día y hora

Los partidos se jugarán este sábado y domingo desde la 1:00 p.m. (hora colombiana).

Transmisión

Los encuentros serán transmitidos por Tyc Sports con la conducción de Fernando Lavecchia, Agustín Fantasía y Esteban Edul.

Los enfrentamientos

Sábado 18 de abril



Paulo Dybala vs. ‘Chicharito’ Hernández



Sergio Agüero vs. James Rodríguez



Facundo Campazzo vs. Leandro Paredes



Mariano Di Vaio vs. Dominic Thiem



Domingo 19 de abril



Diego Schwartzman vs. Paulo Londra



Chino Darín vs. Eduardo Salvio



Felipe Luis vs. Maluma



René Pérez vs. Pico Mónaco

Otros horarios

15:00 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay



14:00 Bolivia y Venezuela



13:00 Perú y Colombia



12:00 Ciudad de México



20:00 España e Italia