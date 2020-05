‘No fue fácil vivir en la calle’: dura revelación de histórico francés

En diálogo con medios del Manchester United, Patrice Evra reveló fuertes sucesos que ocurrieron durante su niñez en Francia, rodeado de extrema pobreza y mucha necesidad.



​El exdefensor es oriundo de Senegal pero desde muy chico su familia se mudó a Europa. Con tres años llegó a la ciudad de Les Ulis y allí estuvo hasta los 17, cuando emigró a Italia para jugar con el Marsala de tercera división.

Evra afirmó que en aquellos años “rogué por dinero en frente de las tiendas, veía a las personas y decía ‘¿Puedo tener un euro?’ A veces me daban y otras no”. Incluso “recuerdo que mi hermano Dominique estaba trabajando en un Mc´Donalds, así que iba allí y en su hora de almuerzo me daba su propia comida”.

​

​En este sentido, el defensor manifestó que fue una infancia difícil porque “tengo muchos hermanos y hermanas, así que no fue fácil vivir en la calle. A veces ni podía comer algo”.

​

A pesar de esos duros momentos, aseguró que “siempre fui feliz y tuve suerte, no cambiaría nada, lo mantendría así porque construyó al hombre que soy”.



Durante su etapa como jugador, Evra jugó, además del Marsala, en Monza (Italia), Niza, Mónaco, Manchester United, Juventus, Marsella y West Ham. Con la selección francesa disputó dos mundiales y tres eurocopas, desde 2004 hasta 2015.