Y a todas estas, ¿qué será la vida del VAR de aquí en adelante?

El exárbitro de la FIFA y gerente general de la organización de árbitros profesionales (PRO), Howard Webb, reivindicó su defensa a ultranza del VAR y dijo que había llegado para quedarse.



Webb, de 48 años, quien en el 2010 se convirtió en el primer árbitro en la historia que dirigió la final de la Liga de Campeones y el Mundial de Surafrica, señaló, en videoconferencia, que su defensa del VAR se debe a la realidad objetiva de lo bien que funciona en la MLS.



"Cuando se logra una tasa de precisión del 98,35 por ciento, en las revisiones que hicimos en la MLS durante la temporada del 2019, significa que nuestra organización (PRO) se encuentra a la vanguardia de todo lo relacionado con el vídeo dentro del mundo del arbitraje. Es el resultado de una gran labor", sentenció.

Como gran defensor de la tecnología en el mundo del arbitraje, Webb encontró en Estados Unidos su escenario ideal desde que, en agosto del 2017, el VAR se comenzó a utilizar en la MLS. “No creemos que sea algo que haya que rechazar, todo lo contrario, aquí, en Estados Unidos y también en Canadá, nos encanta", afirmó e incluso insistió en que el gran objetivo del trabajo de su organización es asegurar que el VAR no interfiera ni afecte al desarrollo del fútbol.



"Nos aseguramos y siempre hemos sido muy cuidadosos de que no interfiera con el juego y cumpla con su misión de proporcionar un pequeño beneficio en aquellas situaciones que son realmente difíciles de ver para los árbitros por la rapidez en la que se generan las acciones", valoró.



El máximo responsable del VAR en la MLS dijo que "en general, el sistema del VAR, lo hace muy bien, dado que siempre se ha colocado en un segundo plano e interviene cuando es necesario. No hay duda de que mejora cuanto más tiempo se implemente. Hemos visto que en nuestro despliegue, somos mucho mejores ahora que hace tres años. Creo que lo ves en todas las competiciones en todo el mundo".



La temporada 2020 de la liga estadounidense se vio interrumpida después de dos jornadas por la pandemia del coronavirus, aunque desde la semana pasada, los jugadores pudieron reanudar el entrenamiento individual al aire libre en las instalaciones de la liga.

Webb admitió que mantenerse en forma era la principal preocupación de los árbitros de la MLS en previsión de que la liga comenzara nuevamente en los próximos meses. En ese sentido confirmó que se asegura de que los árbitros se mantengan alerta al facilitar campamentos de entrenamiento y sesiones virtuales de acondicionamiento físico durante la cuarentena.



"En muchos sentidos, estamos bastante bien posicionados para enfrentarnos a la cuarentena porque gran parte de nuestro trabajo durante las temporadas regulares se lleva a cabo de forma remota y siempre de manera virtual", subrayó .



"A diferencia de un club, nuestros árbitros residen en todo Estados Unidos y Canadá por lo que los contactos se realizan en línea durante toda la temporada. Es posible que en la vuelta a la competición, si al final se da, tenga que haber algunos ajustes, pero se deberá trabajar en la búsqueda de disputar el fútbol lo más normal posible", resaltó.



"Creo que tenemos que esperar que los jugadores se comporten y hagan las cosas de la manera normal, considerando la necesidad de ser sensatos en todo momento", señaló. Webb insistió que el VAR en la MLS ha demostrado que la tecnología del vídeo es buena y confía, que a pesar de las críticas iniciales, al final sea asumido como una aportación positiva.