Estremecedor relato: promesa de River que intentó suicidarse dos veces

En una entrevista con medios argentinos, el defensor Emanuel Mammana reveló un difícil momento de su vida y las “locuras” que estuvo a punto de cometer debido al dolor.



Recordemos que el jugador es una de las promesas del fútbol argentino, salió de las divisiones menores de River y llegó al Zenit ruso en 2017, donde compartió con otras jóvenes estrellas de su país como Sebastián Driussi, Matías Kranevitter y Leandro Paredes.

Mammana dijo al diario Olé: “Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá.Pensé en dejar el fútbol e incluso pensé en la locura de suicidarme, lo intenté dos veces”.



Aunque “fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo”, el defensor aclaró “me di cuenta que en casa habían luchado tanto para que yo llegara (a ser profesional), que no podía tirar todo por esa tristeza”. Y cerró, “tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”.



Por último, el jugador de 24 años señaló que “mis afectos y River” fueron vitales en el proceso de superación. “Desde el club me apoyaron al 100%, de hecho al funeral de mi padre llegaron tres Traffic con todos los chicos a saludarme”. Y reiteró “comprendí que tenía que darle para adelante y cumplir mis sueños, por mí y mi papá”.