¿Será el próximo Guardiola? Crack español quiere ser DT al retirarse

Muchos jugadores viven y respiran fútbol, su pasión los llevó a primera división y así disfrutar del sueño que muchos desean. Ahora, una vez que termina el idilio profesional, las incógnitas saltan a la vista: ¿Qué hacer ahora?



Algunos viven tranquilamente con el dinero que ganaron, varios terminan prosiguiendo sus estudios y otros deciden seguir ligados al mundo del fútbol como entrenadores, directivos, agentes, comentaristas, etc.

En diálogo con los hinchas a través de redes sociales, David Silva manifestó su deseo de ser entrenador, una vez culmine su carrera futbolística. “Era algo que al principio dije no, pero ahora es una opción porque cada vez me interesa más”.



En caso de tomar la decisión lo más probable es que tenga un buen futuro, pues ha sido entrenado por los mejores: Pep Guardiola, Vicente del Bosque y Luis Aragonés.



El jugador del Manchester City aclaró que igualmente “por ahora deseo seguir jugando” y su fecha de retiro no la ve cercana. Recordemos que ya había anunciado que al finalizar la temporada dejará Inglaterra y muchos medios locales lo ponen en el radar de la MLS y el fútbol español.



Por último enfatizó en que ha vivido una carrera “llena de alegrías” debido a que “jugué con grandes jugadores como Xavi e Iniesta, y enfrenté a Ronaldinho, además de Ronaldo, Zidane y Messi”.