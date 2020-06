El mundo entero se ha manifestado en contra de la violencia racial, a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd por abuso policial. Desde el deporte, un sinnúmero de mensajes han llegado en protesta a lo acontecido.



En este orden de ideas, Kevin-Prince Boateng, quien ha sido víctima de actos racistas en varias ocasiones, manifestó su rechazo y propuso a los deportistas un acto simbólico para combatir todo tipo de racismo.

En diálogo con Sky Sports, el ex-Barcelona reveló: “Me han hecho gestos de mono, me han tirado un plátano, me han llamado ‘negrata’ y me han tirado agua para que ‘me limpie mi suciedad’”. Cuando ocurría esto en su juventud “intentaba ignorarlo y me lo tragaba, pero luego lloraba en casa”, pero a medida que fue creciendo “decidí que no iba a permitir que me hicieran eso nunca más”.

​

​Es por esto que ideó una forma en la que desde el deporte se pueda combatir todo acto racista: “Me gustaría algún día que ningún jugador negro acudiera a trabajar, podría ser por ejemplo el día del cumpleaños de George Floyd”. Eso sí, aclaró que “no sería una falta de respeto al club, sería una forma de honrar a la gente negra”.

​

​Boateng nació en Alemania, junto a su hermano Jerome (Bayern Múnich), pero es de padre ghanés, motivo por el que defiende los colores de la selección africana.