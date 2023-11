Otro hombre de Junior involucrado en accidente de tránsito: ¿qué páso?

Nadie se libra de los accidentes de tránsito, peor en el caso de Atlético Junior cada novedad sobre el tema genera gran conmoción.

Ya se habían presentado casos en el pasado, por ejemplo con Didier Moreno, y se repiten ahora, con un hecho que aún es materia de investigación.



Según informó el diario El Heraldo, Jhon Vélez, quien viene de ser titular en la victoria 3-0 contra Deportivo Cali, estaría involucrado en un accidente en cercanías a Barranquilla.



Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes 20 de noviembre, en la antigua ruta hacia Puerto Colombia, en cercanías del Lago del Cisne.



"Este medio conoció que el jugador iba como ocupante de un vehículo particular que chocó contra una van contratista de la empresa Movistar que, al parecer, se encontraba estacionada a un costado de la vía", dijo el diario.



La gran preocupación es que no hay un reporte de salud de él o de las otras tres personas, al parecer un hombre y do mujeres, que iban en el automóvil y que fue necesaria la participación de ambulancias: "El volante del cuadro rojiblanco fue trasladado a un centro asistencial de la zona, pero, de momento, se desconoce si resultó con heridas", dijo la fuente.



El periodista Juan Salvador Bárcena documentó el hecho con estas imágenes:

Jhon Vélez involucrado en accidente de tránsito por el lago el cisne. Dos mujeres y otro acompañante que al parecer se durmió. Chocaron con un vehículo de Movistar. Se fueron en dos ambulancias. Me da piedra tener que informar esto. @HablaDeportes pic.twitter.com/Hqr12sQOa9 — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) November 20, 2023

Vale decir que los jugadores tenían este lunes su día libre, tras la victoria contra el Cali por los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023. Por el momento, las autoridades de tránsito de Puerto Colombia están a cargo de la investigación del caso.