Pablo Armero y su polémica prueba de alcoholemia: esta es su verdad

Pablo Armero habló de la polémica prueba de alcoholemia que se realizó, y que al parecer se resistió a repetir, ante la policía de tránsito del Valle del Cauca. En su confesión, para el ‘Vbar Caracol’, el exfutbolista confesó que sí se hizo una prueba, “pero la realidad es que no estaba de acuerdo en que me grabaran porque violaban mi privacidad en el proceso”.



“No entiendo por qué me tienen que grabar si es un proceso normal, y el señor me hablaba como provocándome. Yo le dije que me hacía la prueba, la prueba no se hizo bien y ellos dijeron que no me dejé”, aclaró Armero.



William Bermúdez Devia, subcomandante de Tránsito, fue quien retó a ‘Miñía’ a realizarse una segunda prueba. “Por qué hacerlo de esta manera, si un policía de tránsito me para tiene su derecho, y si me hace la prueba no había porqué hacer escándalo. Yo digo que no debió haber tanta gente para grabarme; si salía positiva o negativa, no había problema”, dijo Armero.



“Cuando él (William Bermúdez) me paró en la vía a Pance, esa era una vía en un solo sentido, así que le dije que me hiciera la prueba en un lugar más adelante, en la estación de policía. No hice caso omiso, solo lo hice para evitar el trancón”, prosiguió el exmundialista en 2014 con la Selección Colombia.



El carro de Armero está decomisado en los patios de la policía. A Pablo no lo han llamado, así que “ahora debo estar junto a mi abogada alerta al proceso. Imagino que va a haber una multa, o no sé qué va a pasar”.



“Yo no me estrellé ni atropellé a nadie, entonces no entiendo por qué me tenían que grabar. La prueba no se hizo. Intenté tres veces y no salió nada. No me pareció claro el proceso. Yo siempre estuve dispuesto, pero vi una intención de que la prueba saliera en videos y se viera por todos lados, y eso no me dio confianza”, apuntó.