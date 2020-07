Futbolista cuenta detalles del intento de atraco en el que lo hirieron

El delantero tumaqueño Félix Micolta da gracias a Dios de que el intento de hurto del que fue víctima en Cali, el pasado sábado en la noche, no tuvo mayores consecuencias distintas a recibir un tiro en el muslo de su pierna derecha, que entró y salió.



Micolta fue atendido en la sala de Urgencia de la Clínica Valle del Lili y ya se encuentra en su residencia, en el sur de Cali, desde el domingo. Según el relato que le hizo al periodista Jaime Orlando Dinas, en Telepacífico Noticias, el ataque ocurrió pasadas las 7:00 p.m.: “Me dirigía desde mi casa en Pance a la de mis padres en Ciudad 2.000, para que me cuidaran sus hijos y poder madrugar el domingo a montar en bicicleta con mi esposa, llegué a la casa, sale mi mamá, cuando voy a quitarles el cinturón a los niños le pido el favor a ella que me los ayude a bajar y en ese momento aparece el delincuente y me dice ‘pasame todo’, le respondí ‘hágale hermano, le entrego todo’, pero la reacción de mi mamá fue diferente, se le fue encima y nos tocó entrar al forcejeo, yo protegiéndola a ella y a mis niños. Infortunadamente, el delincuente dispara y me impacta en la pierna derecha, uno entró y salió, y otro cuando se vio acorralado”.

“Gracias a Dios la bala impacta y sale de una, fue superficial, bendito sea Dios”, señaló. En cuanto a la forma en que ocurrió el incidente, reveló que “me alcanzó a arrancar la cadena, el muchacho me la tiró a jalar, en el forcejeo cuando mi mamá lo tira al piso se le cae y la recogió mi sobrina”.

De igual forma, sostuvo que “es la primera vez que me pasa una situación de estas, ni cuando vivía en el Distrito (de Aguablanca), porque soy de allá, me llegó a pasar algo así”.

La Policía Metropolitana anunció el inicio de las pruebas para esclarecer los hechos: “Estuvo la Sijin haciéndome varias preguntas, van a abrir una investigación y a la espera de que lo acontezca”.

Cuándo regresa a Japón: “Terminé contrato con ellos en diciembre, pero como tenía contrato con Puebla de México hasta junio, infortunadamente por la pandemia me tocó quedarme aquí en Cali, se me acabó también el contrato y estoy esperando que salgan algunas cosas que estamos pendientes”.

El atacante colombiano, de 30 años, tendrá dos semanas de incapacidad. Su recorrido en Colombia lo ha hecho en clubes como Deportivo Cali, América, Bucaramanga, Tolima, Once Caldas, Nacional, Santa Fe, Uniautónoma, Jaguares y Medellín; Marítimo en Portugal; Jaguares de Chiapas, Juárez y Puebla en México, así el Avispa Fukuoka, de Japón, hasta diciembre de 2019.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces