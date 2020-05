El club argentino que rechazó al ‘Kun’ Agüero: bajito y en otro puesto

Sergio el ‘Kun’ Agüero es una de las figuras de los últimos años en Independiente de Avellaneda. Fue en ese club argentino en el que debutó, se hizo figura y luego saltó a Europa, por el inmenso talento que mostró en la Liga de su país.



Sin embargo, la historia pudo ser diferente y el atacante habría sido figura de otro equipo argentino, de no ser porque ¡lo rechazaron! Así lo contó el mismo jugador, que recordó la anécdota, cuando apenas tenía 8 años y fue a probarse a las categorías menores de Lanús.



El equipo granate recibió al ‘Kun’ y lo desecharon, increíblemente. Así lo narró Agüero, en una charla con sus seguidores en el canal de Twitch, donde transmite sus partidos de PlayStation.



“Me preguntaron de qué jugaba. Yo le contesté que de diez (enganche) y el técnico me dice que ya estaba ocupado ese puesto. Me dice si me animaba a jugar de cuatro (lateral derecho)... Cuando terminó el entrenamiento, llegué a mi casa y le pregunté a mi viejo si había que volver a Lanús. Me dijo que no había que ir más. Yo era pillo de chico y sabía que algo estaba pasando, que no me querían”, comentó el actual atacante del Manchester City.



Tiempo después, el padre del ‘Kun’ se encontró con el entrenador que lo alineó de lateral derecho en Lanús, y explicó las razones para rechazarlo.



“Ellos querían que los cuatro defensores sean altos y grandotes. Habrán dicho ‘este no sirve porque es chiquito, sácalo de acá’. Pero yo me decía por dentro, ¿para qué me puso de lateral?. La cuestión es que no quedé en Lanús porque era chiquito y sigo siendo chiquito. El tema es que se equivocaron de puesto”, comentó con gracia el jugador.