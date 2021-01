Fin del rumor: razón de James para estar sin novia en fin de año

Las especulaciones estuvieron al orden del día y no faltaron los que aseguraron que el romance de James Rodríguez y Shannon de Lima habría llegado a su fin.

Y al parecer no es así. Portales de espectáculos en La Florida sugerían que verla a ella en Miami con su madre y su hijo, solos en el año nuevo y la Navidad, y al futbolista en una situación muy parecida en Inglaterra, podría dar pistas sobre una ruptura.



Sin embargo, en las últimas horas el sitio E! explicó que todo pasó por un tema logístico: para él es imposible moverse en estos días de Liverpool, cuando la Premier League tiene importantes compromisos, y para ella había restricciones insuperables por culpa de la pandemia, que ha endurecido las medidas para entrar al Reino Unido, donde de hecho se acaba de ordena el regreso a la cuarentena estricta por un mes y medio.



Aunque ambos han decidido no dar mayores explicaciones, cada publicación en las redes sociales de uno tiene el Like del otro y eso hace pensar a los internautas que se trató simplemente de una medida por seguridad de todos y no necesariamente del final de su relación.