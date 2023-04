Modelo colombiana confesó que jugador de Real Madrid le quiso caer

Westcol es uno de los grandes streamers de Colombia, gracias a su gran número de seguidores en Twitch y ahora en Kick, sitio donde ahora transmite el creador de contenido colombiano.



Pues bien, en gran parte de sus charlas suele llevar a varios famosos colombianos y esta vez fue el turno de la modelo paisa Nicole Betancur ‘Nicole Bta’ que confesó que un jugador de Real Madrid le intento caer en redes sociales.



Durante la entrevista, Bentacur compartió diversos temas con el streamer y uno de ellos fuer su relación con futbolistas. Inicialmente, Westcol le preguntó si alguno de Atlético Nacional había capturado su atención a lo que ella respondió negativamente.

La modelo no se quedó ahí y admitió que un jugador de Real Madrid le había coqueteado en mensaje directo de Instagram. No obstante, no reveló el nombre preciso del futbolista que la intentó conquistar a través de redes sociales.



Cabe señalar que la modelo es una creadora de contenido en TikTok y tiene más de cinco millones de seguidores gracias a sus bailes y vídeos.