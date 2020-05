Neymar y una relación del pasado: cantante brasileña se confiesa

Neymar no se salva ni en el aislamiento. Mientras que pasa la cuarentena en una mansión cercana a Rio de Janeiro, se destapó un nuevo escándalo por una relación amorosa del pasado, con una reconocida cantante y modelo brasileña.



La confesión de Flayslane, participante de la última edición de Gran Hermano Brasil, desató todo. En una transmisión en directo, ella contó que tuvo relaciones sexuales con la estrella del seleccionado brasileño y el PSG.



“Solo voy a decir una cosa: soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago (...). Soy muy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir. Fue solo un encuentro aleatorio. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo”, dijo la bella artista en su relato.



Los medios especializados en chismes de la farándula reventaron la noticia, y Neymar reaccionó a una de las publicaciones, escribiendo: “Reír por no llorar”.



Los mismos que siguen paso a paso la vida privada del futbolista, empezaron a atar cabos y a mirar fechas de la posible relación con Flayslane. Aparentemente todo sucedió en octubre 2016, en medio del intento de Neymar de recuperar su relación con Bruna Marquezine, con quien volvió a finales de ese año.