El emotivo agradecimiento de Neymar a Tite: ‘De mis mejores técnicos’

Después de la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022 a manos de Croacia en una dramática definición por penaltis, muchos jugadores del seleccionado de la canarinha lamentaron con lágrimas la no clasificación a las semifinales, donde Neymar fue una de las figuras que rompieron en llanto por el fracaso.



Este mal resultado de Brasil dejó sin la posibilidad a Tite de continuar en el seleccionado y después de varios días sin aparecer, volvió Neymar con una carta para el técnico donde le dedicó sentidas palabras por entregar todo de sí para ser uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera.



“Te conocí como entrenador y ya sabía que eras muy bueno, pero como persona eres mucho mejor. Vengo aquí abiertamente a agradecerte por todo, todas las enseñanzas que nos diste y fueron tantas. Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te apoyaré”, mencionó el astro.



De igual manera, el delantero del PSG se refirió a lo que aprendió de Tite y lo que siempre recordará de él como estratega, pues le dejó enseñanzas de siempre recuperarse en momentos difíciles.



“Gracias profesor Tite, por todo el aprendizaje. Si hay una frase que nunca olvidaré es mentalmente fuerte y tendremos que serlo mucho en este momento”, dijo Neymar hacia el entrenador.



De igual manera, Neymar reconoció que aún le falta por mejorar cuando le toca perder, reconociendo que lo es y que es algo que tendrá que ir aprendiendo tras la caída en el Mundial.



“Lamentablemente o afortunadamente todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte pero me duelen demasiado y todavía no me he acostumbrado”, finalizó el astro brasileño.









Por ahora Neymar se encuentra en periodo de vacaciones antes de unirse a París Saint Germain, con quien continuará demostrando su buen nivel y luchar por la esquiva Champions League, sirviéndole también como continuidad para mirar si se retira o no de la selección de Brasil.