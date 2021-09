Más millones para Neymar: no solo el salario, cláusulas increíbles

Las cifras astronómicas que manejan muchos futbolistas a nivel mundial, dejan sorprendidos a todos. Los ingresos que generan, no solo por jugar al fútbol, sino por otro tipo de exigencias como los derechos de imagen, hacen que la fortuna, en algunos casos, crezca. No es necesario contar los múltiples acuerdos publicitarios que adquieren, porque aumenta la cuenta en varios ceros.



Hace unos días se conoció el valor real que pagó el PSG por Neymar en el 2017, cuando se generó toda la polémica para su salida y el recordado cheque que llegó a las oficinas del Barcelona, quien no quería venderlo. La información que reveló El Mundo dejó asombrados a todos en lo que se relaciona con los fichajes.



Más allá de los casi 50 millones de euros que recibe, hay dos clausulas curiosas, que le aseguran al brasileño una entrada adicional a su cuenta bancaria. Se trata del ‘bonus étic’ que le da cerca de 6 millones de euros adicionales por acercarse a los aficionados para saludarlos, antes y después de cada encuentro.



Además, de 500 mil euros al mes por ser “cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados”.



Dentro de ese ítem, se estipula que el brasileño no puede criticar públicamente los planteamientos del cuerpo técnico y mucho menos, a la directiva del PSG.