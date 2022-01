'Para mi familia soy Batman, si no me conoces soy el Joker': Neymar

Van desfilando, así nada más, David Beckham, Lionel Messi y Mbappé. Y los genios detrás de la producción son LeBron James (sí, la estrella de Los Angeles Lakers) y Maverick Carter. Se juntan todos con la excusa de Neymar y su nuevo documental en Netflix, 'El caos perfecto'.



"No me importa lo que los demás piensen de mí, sé lo que hago, sé cómo juego. Soy transparente. No me importa que digan: "Neymar está de fiesta" o no sé qué. ¿Cómo he jugado? Si estás enfadado es tu problema. Es mi vida y hago lo que quiero. No puedes escuchar las críticas. Me critican más de lo que me merezco y es difícil. Para mi familia, mis amigos íntimos... Soy Batman. Pero si no me conoces soy el Joker", sentencia.



El brasileño habla de su infancia y de su prueba fallida en Real Madrid cuando tenía 14 años: "Mi primera vez en Europa. No entendía nada, la comida era diferente. No estaba acostumbrado a añadir aguacate a mi comida. ¡Había aguacate por todas partes! Para mí, el aguacate es fruta", aseguró.



Y entonces llegó a Santos y se convirtió en un fenómeno y su padre hizo de esa cresta una mina de oro: "Vi una oportunidad que podía beneficiar a mi familia. Y a mi hijo. Fue el primer millón que ganó mi familia. Neymar tenía 14 años", dijo Neymar Padre. Su peinado al estilo mohicano se volvió una marca: "Todo el mundo hablaba del mohicano. Su marca explotó en ese momento y aprovechamos la oportunidad. Neymar ganaba 500.000 jugando en 2010 y ganamos 11 millones de dólares. Ganamos 20 veces más que con el fútbol", añadió el padre.



Después vino el salto a España y el FC Barcelona"Lo del Barcelona no me lo creía. Todo era diferente. Esos jugadores solo los había visto en los videojuegos. Pensé: "Estoy dentro de una PlayStation". No me creía que estuviese allí jugando con esos tíos", dijo.



Y claro, su amistad con Messi: "Aún recuerdo el partido de Bilbao. Lloré en el vestuario. En el baño. Messi se acercó y me preguntó por qué lloraba. Se lo expliqué en español, más o menos. 'No consigo jugar, no consigo ser yo mismo'. Él me animó. Ahí todo cambió. Creo que era el apoyo que necesitaba. Empecé a sentirme más ligero", reconoce.



El propio argentino cuenta cómo fue: "Llegué y le vi con la cabeza agachada. Me di cuenta de que estaba llorando y me sorprendió. Le consolé y le tranquilicé para que no pensara más que en jugar. No fue fácil su situación por todo lo que se hablaba. Las expectativas generadas. Tenía un peso encima grande que no le permitía soltarse del todo. Nunca le enseñé nada. Él fue creciendo y mejorando", asegura el rosarino.



Y después, PSG y todo el trauma de su salida y su intento de regreso: "Cuando tomé la decisión de dejar el PSG, no fue por una afición o un club. Fue porque vi que me sentía mejor en otro sitio... Nunca tuve nada en contra de los aficionados del PSG o del club en sí mismo. Nunca estuve ahí. Al contrario, estoy muy agradecido. Estamos en el mismo lado y defendemos la misma camiseta. Estoy aquí para ayudar", concluyó.



Este y muchos detalles más, suyos y de su entorno, aparecen en el tan esperado documental de Netlfix.