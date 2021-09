‘Se acabó el famoso Joga Bonito’: Neymar, crítica y mensaje sepulcral

El mundo del fútbol está hecho todo un revuelo. Este miércoles en la liga francesa, Olympique de Lyon derrotó al Troyes, todo normal hasta que en los últimos minutos Lucas Paquetá fue amonestado, supuestamente, por intentar un lujo en los minutos finales.



Estando arrinconado contra la línea, el brasileño tiró una bicicleta para pasar a un rival, pero este lo detuvo bien. Inmediatamente después el defensor le dijo algo y la juez detuvo el partido. Intentó llamar a Paquetá varias veces, este hizo caso omiso y terminó llevándose la cartulina amarilla.

Es insólito que Paquetá haya recibido una amarilla por hacer una bicicleta. Puede que no caiga bien en el rival, pero al final es un recurso y no es ilegal. Qué sensibles estamos...pic.twitter.com/QZGek3pxf8 — Helios Da Silva (@DaSilvaHelios) September 23, 2021

Ahora bien, la discusión se engrandeció porque para algunos la amonestación fue por intentar tirar un lujo en señal de “provocación al rival”, mientras que otros aluden al desacato del volante central cuando se lo llamaba y de ahí la amarilla.

El tema llegó a tal punto que Neymar, un experto del regate, se refirió en redes sociales respecto a la situación de su compañero de Selección, lo defendió e hizo una dura crítica respecto al famoso “Jogo Bonito”.



“Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realiza. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada! Y este año le está pasando a Paquetá. Honestamente, no entiendo las razones!!”, expresó.



Y para finalizar dejó un duro mensaje respecto a quienes intentan salir de la monotonía y tirar jugadas de fantasía en medio de un partido de fútbol: “Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan”.