Neymar Jr, miedo por un defensor central: ¿a qué zaguero le teme?

El presente de Neymar Jr en el Paris Saint-Germain ha sido muy positivo. Ha estallado a la perfección con el juego colectivo con Lionel Messi y Kylian Mbappé, pese a los problemas en el camerino del que todo el mundo habla en la capital francesa. Sin embargo, el brasileño y el francés se han asociado en el terreno de juego y no se cansan de meter goles.

Neymar ha sido un socio perfecto en el Paris Saint-Germain participando en cada gol en la temporada, y siendo una pieza fundamental como asistente o como autor de los goles. Antes de enfrentar al Brest, un partido que los parisinos vencieron con un solitario tanto del ex Barcelona con una tremenda asistencia de Lionel Andrés Messi, ‘Ney’ concedió una entrevista con DAZN, en donde le pusieron a describir a jugadores veteranos, y compañeros que ha tenido, a jóvenes estrellas y hasta armar un top de mejores defensores a los que se ha enfrentado.

Los entrevistadores empezaron a jugar con Neymar, pidiéndole que definiera en solo una palabra a grandes delanteros. El brasileño respondió de la siguiente manera, “¿Benzema? Clásico. ¿Messi? Genio. ¿Cristiano? Genio. ¿Luis Suárez? Genio”. A tres monstruos los categorizó de la misma manera. Posteriormente, calificó a las nuevas joyas de Europa, empezando con Jude Bellingham, “¿Bellingham? Difícil… calidad. ¿Pedri? Me gusta este… clásico. Me recuerda a Iniesta. ¿Nuno Mendes? Tengo mucho que decir sobre Nuno. Fuerza. ¿Musiala? Calidad. ¿Camavinga? Duro… calidad”.



Entrando a los defensores, una zona a la que Neymar le gusta mucho vulnerar habló sobre los más difíciles de romper, tomando en cuenta su experiencia en cancha con los siguientes zagueros. Kyle Walker, “es rápido, fuerte e inteligente”, Rubén Dias, “es un muy buen central. Es rápido y fuerte. También tiene calidad, por lo que es difícil jugar contra él. Lo mismo que Kalidou Koulibaly. Es rápido y muy fuerte”.



Continuó con Virgil van Dijk, al que describió de la siguiente manera, “jugar contra van Dijk es difícil porque como central es muy fuerte e inteligente. Sabe cuándo es el momento adecuado para cerrarte y cuándo entrar para una entrada. Eso lo hace más difícil. Es más difícil jugar contra centrales inteligentes. No cometen errores”.



Referenció a Rapahel Varane, a quien tuvo que enfrentar cuando Neymar jugaba en el Barcelona y el francés en el Real Madrid, “he jugado muchas veces contra Varane. Es muy buen central. Es rápido e inteligente. Su posicionamiento es muy bueno. Es un jugador top. Casi nunca se equivoca. Por eso ha ganado tanto”. Finalmente, habló sobre el que le genera susto, Antonio Rüdiger, “me gusta. Es un central que te da miedo. ¡Es muy fuerte y grande! Algunos delanteros se asustan un poco. Yo no, pero creo que muchos delanteros se asustan un poco”.