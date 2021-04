¡Muy coherente! Neymar ya decidió su profesión después del fútbol

Neymar Jr tiene claro que quiere ser de nuevo campeón de Champions, que solo eso le garantizará un balón de Oro y que después de eso solo le quedará ser campeón mundial con Brasil. A todo le apunta porque sabe que puede lograrlo. Lo que sí no está en sus planes, ni lejanamente, es seguir en las canchas después del retiro.

En una campaña promocional, para la firma PokerStars, el talentoso jugador dejó claro que una vez se retire se dedicará a los casino y al póquer. De lo más coherente con lo que ha sido su vida fuera del campo, no hay duda...



"Es cierto que planeo convertirme en profesional. Me siento muy cómodo jugando al póquer y creo que puedo jugar en torneos importantes después de que termine mi carrera futbolística. Comencé a jugar durante el Mundial de 2014 y me he enamorado del juego. Juego al póquer de forma agresiva. Mis manos favoritas son un par de diez, después del número de mi camiseta, y una jota cinco", confesó.



No será, al final, un cambio tan drástico, según él: "Hay similitudes entre el fútbol y el póquer, en la forma en que lee su juego y el de su oponente, y elige cuándo atacar. Solía ​​jugarlo mucho en el Barcelona, ​​y jugamos a menudo en el PSG. Me pongo difícil de leer para mis oponentes, aunque juego demasiadas manos. Cada vez que me siento a jugar, mi objetivo es ganar, ya sea con amigos, en línea o en un torneo".



Neymar ha recibido lecciones de profesionales brasileños como Andre Akkari y Rafa Moraes y cree que tiene mucho futuro. Habrá que verlo...



Por ahora el plan es ampliar su récord de victorias con tres títulos de Liga en PSG y superar al Manchester City de Guardiola en la semifinal de la Champions League. Lo que vendrá después será, claramente, verlo por los casinos...