Dura acusación: esposa de Andrada arremete contra directivas de Boca

Esteban Andrada, arquero de Boca Juniors, vive un verdadero viacrucis en territorio ecuatoriano, luego de ser aislado tras dar positivo por covid-19, previo al duelo de Copa Libertadores frente a Barcelona.

Con el resultado de la prueba PCR, el portero xeneize tuvo que ser aislado de manera inmediata en una habitación del Hilton Colon y hasta no recibir el alta médica, no podrá regresar a Argentina, ya que las medidas de bioseguridad impiden el ingreso de personas con coronavirus al país.



Ante la situación, Nerina Galasso, esposa del futbolista, arremetió contras las directivas de Boca Juniors por su mal procedimiento, afirmando que al jugador se le hizo la prueba antes de abordar el avión hacia Ecuador y solo en dicho país se conoció que era positivo.



"Fue Boca el que lo sacó del país a trabajar. No se fue conmigo de vacaciones y me estoy quejando de nada. Esto es una vergüenza. Yo ya estoy buscando por otros lados, porque siguen pasando las horas y Esteban sigue ahí", dijo la pareja de Andrada en TyC Sports.



Y añadió: "El salió a trabajar y lo dejan allá, aislado y no nos dan ninguna solución. No nos atienden el teléfono. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús que se puso a disposición, que con el presidente de Boca, que es el club para el cual trabaja mi marido... El está asintomático, pero no sabemos cómo está Ecuador para responder a ese nivel en caso de una complicación. Nos parece una locura desde el momento que viajó con el PCR sin el resultado. El sale a laburar y no lo quieren dejar volver. Además de se jugador de fútbol, tiene una familia, sus hijos lo están esperando. Y yo no sé si viene mañana, pasado o dentro de 14 días. Estamos preocupados porque no sabemos nada, si lo dejan salir o entrar", finalizó.



Por ahora, Boca Juniors sacó un comunicado explicando la situación e hizo énfasis en que el jugador está acompañado del médico del equipo, Daniel Ponczosznik, cumpliendo con los protocolos para poder viajar lo más pronto a Argentina.