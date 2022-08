¡Nathalia Prieto es Colombia en el Balón de Oro! Conozca a la jueza

En un año tan importante como lo es el 2022 para los amantes y seguidores del fútbol femenino, los medios y allegados a la disciplina se han juntado para incesantemente poner su granito de arena en el cubrimiento de competencias sumamente importantes para las ambiciones de jugadoras, cuerpos técnicos y países que luchan por triunfar en el balompié de mujeres.

Con una Copa América disputada con éxito en Colombia, se hizo sentir el apoyo de los aficionados en tres ciudades del país. Bucaramanga, Cali y Armenia se deleitaron con espectáculos futboleros gracias a Linda Caicedo, Daniela Montoya, Mayra Ramírez, Leicy Santos, Estefanía Banini, Yamila Rodríguez, y no se pueden dejar atrás a las figuras de Brasil, quienes alzaron el título, Tamires, Beatriz Zaneratto y Debinha, solo por mencionar algunas jugadoras representativas del continente.



A la par de la competencia de naciones sudamericanas, se jugó la Eurocopa en Inglaterra donde los estadios también estuvieron a reventar. Las inglesas honraron a su país y por fin esa dichosa frase en inglés de “It´s Coming Home” se hizo realidad, y como si fuera poco, con las mujeres dominando los logros. Tras la Euro, llegó el Mundial Sub-20 en el que Colombia descrestó al vencer a Alemania, y falta la Copa Libertadores y a su vez, el Mundial Sub-17 que todavía no tiene una sede definida después de la sanción a la India.



Todo esto como antesala para hablar de lo realmente importante, Nathalia Prieto Castiblanco. El primero de julio de 1993, nació en Bogotá una soñadora, una mujer que, desde el vientre de su madre, sabía plenamente qué era lo que quería en la vida: visibilizar el fútbol femenino. A la par que fue creciendo, se enamoró completamente de patear un balón e inició buscando la ilusión de calar en el rectángulo verde.



Poco a poco, se fue dando cuenta que las puertas estaban cerradas en una época en la que los hombres reinaban completamente la esférica y donde no había muchas oportunidades para las mujeres. Las lesiones le empezaron a mermar su anhelo de ser futbolista profesional. Tuvo que pasar la dura prueba de recuperarse de ese golpe que nadie quiere sentir, sí señoras y señores, ligamento cruzado. En ese lapso de recuperación, fue donde reaccionó y empezó a escalar pinitos para llegar a que se visibilice el balompié femenino en Colombia y el mundo.



Nathalia Prieto Castiblanco se describe así misma como, “una periodista colombiana apasionada y comprometida por el fútbol femenino”. Con la creación de un medio llamado Fémina Fútbol, y la Gala de Premiación al fútbol femenino de la Liga Femenina, es también, “una mujer enfocada en visibilizar y apoyar el crecimiento del fútbol femenino desde hace más de 10 años”.



A Nathalia Prieto no le gusta quedarse simplemente en escribir crónicas o noticias futboleras, sino que su pasión es la investigación, y por medio de sus estudios ha podido adentrarse en la vida de jugadoras de fútbol, y con la que ha podido desarrollar Fémina Fútbol, y a su vez, ganarse un importante reconocimiento de ser una de las pioneras en los medios que se centran única y llanamente a cubrir la disciplina jugada por mujeres.



Poco a poco, con sus entrevistas, empezó a ganarse un espacio en medios más grandes como Win Sports, canal donde se ha adaptado a la perfección y ha hecho su nombre en el cubrimiento de la Liga Femenina como comentarista, y en la Copa América en Win Noticias, y como panelista y reportera de distintos programas que le hicieron difusión al magno evento.



Antes de llegar a Win Sports, Nathalia Prieto tuvo que luchar para hacerse con ese espacio e investigar incesantemente, “estudié comunicación social y realicé una especialización en Gestión y Dirección Deportiva, en ese tiempo hice una investigación sobre los impactos en los imaginarios sociales que ha generado en la inclusión de la mujer en el fútbol, con base en eso, realizo estrategias de comunicación año tras año en Fémina Fútbol”.



Pero ¿cómo inició ese amor por el fútbol femenino? Todo cambió para Nathalia una vez dejó de jugarlo, “desde el 2011 tomé la decisión de visibilizar el fútbol femenino, creé una página en Facebook para hablar de todos los acontecimientos del fútbol femenino bogotano, luego hice una emisora online y ahí comencé a conocer más personas relacionadas con el fútbol femenino”.



Con relaciones y contactos, se juntó con Francisco Díaz, un soñador del balompié femenino, y adaptaron una página web, “junto con Francisco Díaz decidimos apostarle a ser más allá de una plataforma informativa, cambiamos logos, modificamos todo y arrancamos de 0 en un proyecto con la ambición de posicionar el fútbol femenino”.



Ese sueño, Fémina Fútbol, que poco a poco iba tomando reconocimiento tiene tres pilares que se han venido cumpliendo desde sus inicios. Para Nathalia Prieto, “es una plataforma que aporta al desarrollo del fútbol femenino, especialmente desde la comunicación. Con base en las estrategias de comunicación y constante análisis, Fémina Fútbol hace un aporte al fútbol jugado por mujeres con base en tres pilares con los que se ha venido desarrollando el medio”.



Entre los pilares, destaca, el generar impacto, generar reconocimiento y acercar el fútbol femenino a la sociedad. Sin embargo, no es solo por medio de la página, sino por la gala de premiación, “la cual permite darle el reconocimiento al empoderamiento femenino y a todos aquellos que aportan al mismo”, explicó Nathalia Prieto.



Nathalia Prieto no es solo una de las pioneras en el cubrimiento del fútbol femenino, pues gracias a su trabajo, agosto ha sido un mes más que gratificante para la comunicadora bogotana. El 14 de agosto, France Football, quien se encarga de entregar el Premio del Balón de Oro contactó a Nathalia para contar con ella en la premiación como una de las juezas de votación para otorgarle el reconocimiento a la mejor jugadora del mundo.



Claro, uno nunca esperar que le den ese llamado y ese cargo tan importante y grande, pero así son las cosas, y Nathalia Prieto puede decir presente en el Balón de Oro. “No me lo esperaba, siempre he seguido esos premios, admiro mucho la estructura y organización. Un día recibí un correo con la invitación. Me preguntaron que si quería, yo leía, revisé la dirección de correo electrónico y veía que era del medio oficial y me parecía increíble esta oportunidad, por supuesto la acepté”, afirmó Nathalia, que a su vez, agregó, “una sensación hermosa, porque es un reconocimiento a estos años de trabajo visibilizando el fútbol femenino, que un medio tan importante me invite, uff, esa una bendición enorme”.



Finalmente, dijo cómo es la preparación, pues en sus manos está la elección de la mejor jugadora del mundo en el año 2022, “yo he seguido algunas ligas, estuve muy pendiente de la Champions y seguí parte de la Euro y leí mucho sobre este torneo, ya conozco el recorrido de varias jugadoras, pero me tomé la tarea de revisar las estadísticas de cada una para reforzar lo que sé y conozco de ellas, tomaré una decisión en lo posible siendo justa”. El día de votaciones será el 22 de octubre. Nathalia Prieto, una soñadora, una mujer que, desde el vientre de su madre, sabía plenamente qué era lo que quería en la vida: visibilizar el fútbol femenino, será Colombia en la entrega del Balón de Oro.