Empieza el desenlace: mujer que denunció a Neymar se quedó sin pruebas

Najila Trindade declaró ante la policía de Sao Paulo este viernes 7 de junio. En sus intervenciones, la joven modelo aseguró que no puede entregar el segundo video que grabó porque le robaron el dispositivo en el que tenía las pruebas.

El diario "Jornal Nacional", uno de los más vistos en Brasil tuvo acceso a la intervención de la modelo ante la policía. En estas declaraciones, Najila Trindade confirmó su denuncia en contra de Neymar.



Luego, la modelo interviene diciendo que las pruebas en contra del jugador brasileño no las podía presentar, ya que el dispositivo en el que las tenía guardadas se lo habían robado en su casa. Además también comentó que le hurtaron dinero en efectivo y un reloj de alto valor.



De acuerdo al medio, la policía realizó la investigación respectiva en su casa y lo único que pudo encontrar fueron huellas dactilares de la modelo y la mujer que le ayuda con las labores domésticas.



Ante esta situación, Najila Trindade no tiene las pruebas que dice tener, ya que los minutos restantes del video que se filtró los guardaba en el dispositivo "robado". Por otro lado, en la primera prueba, se ve como la modelo es la que agrede a Neymar en la habitación del hotel en París.



Por el momento, no se ha confirmado nada y el caso sigue abierto a investigación. Neymar se perderá la Copa América y entrará en un proceso de recuperación de la ruptura de los ligamentos de su tobillo derecho.