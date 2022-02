Sin piedad contra Nacional: estallan los memes tras el 0-1 con Tolima

Al Atlético Nacional no le pasan una y menos si se trata de perder contra su verdugo en el fútbol colombiano. Los verdolagas no pudieron en el Atanasio contra Deportes Tolima, que los castigó con un gol -casi desde mitad de cancha- de Gustavo Adrián Ramírez. Las críticas y burlas en memes no se hicieron esperar. Los de Alejandro Restrepo recibieron el otro castigo en las redes sociales.