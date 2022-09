Camilo hará canción del Mundial de Qatar para cadena de televisión

El colombiano Camilo, ganador de varios premios Grammy, cantará el tema oficial de la cadena Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2022 de Catar, "Aeropuerto", un tema que se dará a conocer en los próximos Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 29 de septiembre.

La cadena informó este miércoles en un comunicado que la asociación de Telemundo con el artista colombiano forma parte de otras colaboraciones que buscan promover el torneo mundial entre los televidentes. Las iniciativas de Telemundo incluyen una campaña con el jugador mexicano de fútbol Raúl Jiménez y la asociación con la compañía Panini America.



"La intención estratégica de la campaña de Telemundo es conectar con la comunidad latina y transmitir que el fútbol es una parte integral de nuestra identidad", dijo Claudia Chagui, vicepresidenta de marketing y creatividad de Telemundo.



La canción de Camilo para la Copa Mundial de la FIFA 2022 de Catar es una adaptación del tema "Aeropuerto" del álbum recientemente lanzado por el colombiano, "De Adentro Pa' Afuera", que servirá como la canción oficial para la cobertura de la cadena.



"Camilo es un artista que conecta con gente de todas las edades, géneros e idiomas en todas las plataformas", comentó Chagui sobre la iniciativa.



La canción debutará el 29 de septiembre en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se llevarán a cabo en el Watsco Center de Miami y se transmitirán en vivo por Telemundo. "Siendo un fanático del fútbol desde pequeño, fue muy divertido y especial adaptar la letra de 'Aeropuerto' para que describiera exactamente la emoción y pasión que sentimos todos al ver a nuestros equipos dándolo todo", comentó Camilo.



"Es un verdadero honor que mi música sea parte de algo que significa tanto para millones de personas. Y como dice Telemundo, para nosotros, el mundial lo es todo", señaló el colombiano. Además, Telemundo lanza la nueva promoción, "The Game We Love", con el jugador de

fútbol mexicano Raúl Jiménez para dar a conocer mejor la cobertura en español de la cadena de la Copa Mundial de la FIFA 2022.



"The Game We Love" fue creado y producido por el equipo creativo de Telemundo, un trabajo filmado en tres países con más de 400 extras durante un período de 2 meses. El último rodaje tuvo lugar en el Reino Unido, donde el delantero mexicano reside y juega en el club Wolverhampton Wanderers de la Premier League.



Además, NBC Universal Telemundo Enterprises continúa con su campaña nacional "El Campeón En Ti" en varias ciudades de EE.UU., para inspirar a los jóvenes hispanos a descubrir, a través del fútbol, los campeones que llevan dentro. Telemundo espera llegar a más de 100.000 participantes a través de festivales, conferencias y juegos deportivos en todo el país, brindando a las familias y niños la oportunidad de jugar y ver

fútbol en los meses previos a la Copa del Mundo.



EFE