Mundial, Libertadores, amistosos, FPC y más: la agenda de la semana

Esta semana sigue la acción en el deporte más amado del mundo. Clubes de las principales ligas de Europa se ponen a punto de cara al inicio de una nueva temporada. Entre tanto, las selecciones que disputan el Mundial Femenino jugarán la tercera fecha de la fase de grupos, equipos colombianos se juegan la vida en Libertadores y Sudamericana, y, en Colombia, sigue la acción de la Liga BetPlay.

¡Agéndese para no perderse ningún partido de la semana entre el 31 de julio y el 4 de agosto! Estos son los más destacados:



Lunes 31 de julio:



Liga BetPlay



- Envigado vs Unión Magdalena (4:00 p.m.)

- Boyacá Chicó vs Equidad (6:10 p.m.)

- Junior vs Bucaramanga (8:30 p.m.)



Mundial Femenino



- Japón vs España (2:00 a.m)

- Costa Rica vs Zambia (2:00 p.m.)

- Irlanda vs Nigeria (5:00 a.m.)

- Canadá vs Australia (5:00 a.m.)



Leagues Cup



- América vs Colombus Crew (7:00 p.m.)

- Puebla vs Chicago Fire (7:00 p.m.)

- Toluca vs Colorado Rapids (8:30 p.m.)



Martes 1 de agosto:



Copa Libertadores



- Argentinos Juniors vs Fluminense (5:00 p.m.)

​- River Plate vs Internacional (7:00 p.m.)

- Bolivar vs Paranaense (7:00 p.m.)



Copa Sudamericana



- Libertad vs Fortaleza (5:00 p.m.)

- Emelec vs Defensa y Justicia (7:00 p.m.)

- Corinthians vs Newell's (7:30 p.m.)



Torneo BetPlay



Leones vs Quindío (7:30 p.m.)

​

Mundial Femenino:



- Portugal vs EE.UU. (2:00 a.m.)

​- Vietnam vs Países Bajos (2:00 a.m.)

- China vs Inglaterra (6:00 a.m.)

- Haití vs Dinamarca (6:00 a.m.)

Miércoles 2 de agosto:



Copa Libertadores



- Nacional vs Boca Juniors (7:00 p.m.)

- Pereira vs Independiente del Valle (7:00 p.m.)

- Atlético Mineiro vs Palmeiras​ (7:30 p.m.)



Copa Sudamericana



- Estudiantes vs Goías (5:00 p.m.)

​- Botafogo vs Guaraní (5:00 p.m.)



Amistosos



- Liverpool vs Bayern Munich (6:30 a.m.)

- Marsella vs Leverkusen (2:45 p.m.)

- Real Madrid vs Juventus (6:30 p.m.)

- Chelsea vs Dortmund (7:30 p.m.)



Mundial Femenino



- Sudáfrica vs Italia (2:00 a.m.)

​- Argentina vs Suecia (2:00 a.m.)

- Jamaica vs Brasil (5:00 a.m.)

- Panamá vs Francia (5:00 a.m.)

Jueves 3 de agosto:



Copa Libertadores



- Flamengo vs Olimpia (7:00 p.m.)

- Atlético Nacional vs Racing (7:00 p.m.)

​

Copa Sudamericana



- San Lorenzo vs Sao Paulo (5:00 p.m.)

- Ñublense vs Liga de Quido (7:00 p.m.)

- América MG vs RB Bragantino (7:00 p.m.)



Mundial Femenino



- Marruecos vs Colombia (5:00 a.m.)

- Corea del Sur vs Alemania (5:00 a.m.)



Viernes 4 de agosto:



Liga BetPlay



- Huila vs Alianza Petrolera (6:15 p.m.)

- Águilas vs Once Caldas (8:30 p.m.)