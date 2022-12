'Kun' Agüero responde críticas por Camavinga: 'No busques problemas'

Sergio el 'Kun' Agüero fue uno más en el camino mundialista de la selección de Argentina en Qatar 2022. El enigmático streamer se contagió de la celebración airada de la albiceleste y manejó el camerino con retos que protagonizó con Emiliano Martínez. Al grito del famoso cántico, "un minuto de silencio", y luego decir para tal persona que está muerto, el 'Dibu' zanjó la polémica mencionando a Kylian Mbappé, y de un momento a otro, Agüero la tomó con Eduardo Camavinga.

El exdelantero de la selección de Argentina, del Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona entre otros, empezó a meter a Eduardo Camavinga en la conversación y soltó un "por el Cara de Pinga ese", una burla que no caló para nada bien en el periodismo y que ha sido criticada últimamente. El apellido del volante del Real Madrid siempre le ha sonado curioso a Sergio Agüero y es la razón por la cual se burla habitualmente del francés que ingresó en el segundo tiempo en la final.

Ramón Álvarez de Mon, periodista del Diario Marca escribió señalando el video de la celebración en el vestuario de Argentina comandado por Sergio Agüero y mencionó que, "muy mala clase Sergio Agüero. Camavinga no le hizo nada".



Pero, el 'Kun' no se quedó callado y le respondió al periodista, manteniendo que siempre ha molestado con el apellido del francés y dejó un final desafiante, "Jeee . A ver primero no tengo nada con el y Segundo es una broma de festejo . Además si buscas en stream siempre bromeó con su nombre . No busques problemas pa". La polémica seguirá latente por las burlas de Sergio Agüero.