¡Del susto a las risas! Broma pesada a periodista chileno en vivo

Por tantas prohibiciones que hay para periodistas e invitados al espectáculo mundialista, hay mucha minuciosidad con lo que la gente puede hacer o no hacer. En especial, en los canales deportivos, que son los encargados de informar para los programas televisivos. Uno de estos que tuvo problemas fue una cadena danesa y ante la sorpresa, jeques cataríes taparon el lente de la cámara censurando la emisión.



Un momento tenso que vivieron los periodistas de Dinamarca antes de iniciar la Copa del Mundo que ya empezaba a avisar las otras prohibiciones que podían aparecer en el mes mundialista. Ahora, le tocó pasar el mal trago a los chilenos.

Aunque Chile no logró certificar su paso al Mundial de Catar, periodistas australes sí fueron a cubrir la Copa del Mundo de los sudamericanos. En la previa del partido Argentina vs Polonia y México vs Arabia Saudita, dos juegos más que definitivos, el periodista chileno, Eugenio Salinas estaba en plena emisión en vivo para el Canal 13, cuando vivió un momento lleno de chispas con dos individuos vestidos como jeques. Pero, para su sorpresa, sucedió algo insólito y más que curioso.

Mientras estaba informando sobre el partido entre Argentina vs Polonia dos 'jeques' se le acercaron con gritos de "no, no", señalando que no podían grabar al aire libre, ni tampoco estar en medio de esa calle. Eugenio Salinas reaccionó con sorpresa, empezó a hablar en inglés, "we are allowed, está permitido. We have the right, tenemos el derecho".



El momento se fue tornando más tenso, con señas con la mano de los "jeques" que decían, "no, no video, no video". Eugenio Salinas mencionó, "está permitido, es un lugar donde está permitido, It is a place where this is allowed". Pero si quería pasar de la tensión a la risa, para la sorpresa del periodista, los individuos que le estaban poniendo problemas dijeron, "que viva México". De ahí en adelante, todo fueron risas. Una broma en la que cayeron completicos.



Alrededor de la transmisión, otros seguidores observaron expectantes, tal vez esperando un momento más tenso entre los hombres y el periodista chileno. Todo acabó bien en una pequeña broma que tal vez no gustó, pero intercambiaron risas calmando la tensión.