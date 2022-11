¡Cosas que pasan en Catar! Asado patrocinado por un jeque: disfrútenlo

Antes de que Argentina enfrente a Polonia en el último compromiso con el único objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo de Catar, se vivió un momento curioso en las calles de Doha, capital del país catarí. Todo gracias a un jeque que patrocinó un gigante asado en medio de la zona en la que se reunieron un montón de argentinos palpitando la previa del encuentro.

Argentino que se respete, sabe hacer asado, le encanta la carne y vive el fútbol de una manera muy emotiva y pasional. Tienen la forma de ganarse a cualquier persona, y en Doha, Catar, no fue la excepción para un grupo de argentinos que estaban armando un partido en unas canchas. De manera sorpresiva, llegó un jeque e interrumpió el partido.



Claro, uno que no conoce se asustaría ante la llegada de los jeques cataríes, y más con tantas prohibiciones en el país. Sin embargo, para sorpresa de todos, les brindaron, "como 20 packs" de agua mineral. Ese fue el primer acercamiento a los argentinos que tranquilamente, "jugaban a la pelota en las canchas de atrás", mencionaron.

El argentino continuó su relato y señaló que, "no nos estaban dejando poner la parrilla, y dijo, 'bueno, quién no te deja', le mostramos quien, y dijo, 'no problem'. Nos dejó poner la parrilla, trajo una alfombra por toda la calle y nos dijo, 'qué precisan', carne, una hamburguesa, lo que sea le dijimos. A los 20 minutos, llegó con 20 panes, ketchup, y se armó todo esto. Disfrútenlo".



El periodista que pasaba por la calle no ocultó su asombro, "y todo esta gente está comiendo gracias a ese jeque que apareció ahí". "Exactamente, igual pusieron un poco de todo, también colaboraron, pero la mayoría la trajo el jeque", finalizó el entrevistado. Una celebración llena de carne y una tarde de asado antes de ir al estadio a apoyar a Argentina contra Polonia. Crucial juego para clasificar.