¿Romance en Espn? Rumores sobre la supuesta pareja de Morena Beltrán

Para nadie es un secreto que Morena Beltrán es una de las grandes apariciones de la televisión argentina en los últimos años. Se dio a conocer como periodista, conductora y analista en la reconocida señal de ESPN. Así mismo, se ha robado el corazón del público futbolero por su gran belleza.



Justamente se le suele ver conduciendo el noticiero deportivo ‘SportsCenter’ y los rumores apuntan a un supuesto romance con uno de sus compañeros.

🎼🏆La revelación que le hizo Morena Beltrán a Juan Marconi para su casamientopic.twitter.com/iJ9RnY6f9M — minutouno (@minutounocom) May 29, 2021

Juan Marconi es el compañero de la bella mujer en la edición de medianoche. Le dan un tinte tranquilo, descomplicado y llamativo a los hechos noticiosos del día. Son una gran dupla.



Ahora bien, su gran química, algo que se ve en segundos, ha generado las sospechas del público. Normalmente se les ve haciendo bromas, bailando, dialogando con suma naturalidad, riéndose... Todo fluye a la perfección.

Tal es el ‘match’ entre ambos que al mismo Marconi le preguntaron en una entrevista con el canal de Youtube ‘Doble mérito’ si tenía algo con Beltrán y su respuesta fue certera.



“En el primer programa hubo millones de interacciones de ‘están juntos, qué linda pareja’. No soy boludo de decir ‘che, me sorprende’ porque podía haber una lógica: SportsCenter, somos jóvenes. Cuando eso surge, yo le digo ‘avisame si querés que salga a decir’ y me dice ‘no boludo, me importa tres cagadas, no pasa nada de nada’”.



Incluso recordó que sus padres, familiares y amigos le preguntaron por la supuesta relación. “Les hubiese contado, imaginate, che, estoy saliendo o algo, pero cero”, completó.



Ahora bien, le recordaron un directo suyo en Instagram en el que aseguró que no tendría nada con Morena. Marconi de inmediato lo negó: “Eso está mal porque nunca se sabe... es raro eso, si me llegan a prohibir eso en un contrato, lo rompo. Depronto en su momento lo dije para salir del paso, que dejaron de preguntar, pero es divina, hermosa, talentosa... ¿por qué voy a descartarlo en algún momento de la vida? Por ahí no pasa nunca, por ahí sí”.